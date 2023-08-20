Горшенина (Никишина) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина (Никишина) Антонина Ивановна

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Место рождения

Жедринка, Петровский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

19.08.1927

Дата смерти

20.08.2023

Пол

Женский

Отец

Мать

1875 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1927

Отец: Никишин Иван Семенович

Мать: Никишина Татьяна Михайловна

Жедринка, Петровский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшенин Николай Павлович

Рождение ребёнка
27.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горшенин Николай Павлович

Рождение ребёнка
06.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горшенин Николай Павлович

Смерть
20.08.2023

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