Горшенина (Никишина) Антонина Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.08.1927
Дата смерти20.08.2023
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горшенин Николай Павлович
Рождение ребёнка
06.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горшенин Николай Павлович
Смерть
20.08.2023