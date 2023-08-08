Богданова (Малыхина) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1920
Дата смерти20.12.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1920
Отец: Малыхин Павел
Рождение ребёнка
05.06.1947
Сын: Богданов Николай Иванович
Отец ребёнка: Богданов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
01.07.1949
Отец ребёнка: Богданов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
05.07.1951
Отец ребёнка: Богданов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
03.02.1956
Сын: Богданов Василий Иванович
Отец ребёнка: Богданов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
03.02.1956
Сын: Богданов Александр Иванович
Отец ребёнка: Богданов Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.1988