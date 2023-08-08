Богданова (Малыхина) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Малыхина) Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1920

Дата смерти

20.12.1988

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1920

Отец: Малыхин Павел

Мать: Канищева Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
05.06.1947

Сын: Богданов Николай Иванович

Отец ребёнка: Богданов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
01.07.1949

Сын: Богданов Леонид Иванович

Отец ребёнка: Богданов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
05.07.1951

Сын: Богданов Павел Иванович

Отец ребёнка: Богданов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
03.02.1956

Сын: Богданов Василий Иванович

Отец ребёнка: Богданов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
03.02.1956

Сын: Богданов Александр Иванович

Отец ребёнка: Богданов Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Иван Андреевич

Смерть
20.12.1988
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