Осокина Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осокина Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Осокин ?

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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