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Самсонов Александр Дорофеевич

Место рождения

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

26.07.1936

Дата смерти

08.07.2013

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1936

Отец: Самсонов Дорофей Ефимович

Мать: Самсонова (Спирина) Федосья Калистратовна

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Актовая запись ЗАГС № 87 от 06.08.1936, выдан народным комиссариатом внутренних дел СССР управление НКВД по Челябинской области бюро ЗАГС Шатровского района
Бракосочетание
23.07.1960

Жена: Самсонова (Бушуева) Анна Георгиевна

Актовая запись о браке № 76 от 23.07.1960, которую составил Исполнительский комитет Лабытнангского поселкового Совета депутатов трудящихся Тюменской области
Развод
13.05.1980

Жена: Самсонова (Бушуева) Анна Георгиевна

Тугулым, Тугулымский район, Свердловская область
Актовая запись о разводе №11 от 13.05.1980 составлена отделом ЗАГС Тугулымского районного совета народных депутатов Свердловской области
Бракосочетание
10.01.1981

Жена: Самсонова (Пестова) Людмила Васильевна

Тугулым, Тугулымский район, Свердловская область
Актовая запись о заключении брака №3 от 10.01.1981 составлена отделом ЗАГС Тугулымского районного совета народных депутатов Свердловской области
Развод
18.01.2010

Жена: Самсонова (Пестова) Людмила Васильевна

Тугулым, Тугулымский район, Свердловская область
Актовая запись о разводе №2 от 18.01.2010 составлена отделом ЗАГС Тугулымского района Свердловской области
Смерть
08.07.2013
Тугулым, Тугулымский район, Свердловская область
Актовая запись о смерти № 180 от 14.06.2013, выдана отделом ЗАГС Тугулымского района Свердловской области

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