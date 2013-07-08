Самсонов Александр Дорофеевич
Место рождения
Дата рождения26.07.1936
Дата смерти08.07.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1936
Актовая запись ЗАГС № 87 от 06.08.1936, выдан народным комиссариатом внутренних дел СССР управление НКВД по Челябинской области бюро ЗАГС Шатровского района
Бракосочетание
23.07.1960
Актовая запись о браке № 76 от 23.07.1960, которую составил Исполнительский комитет Лабытнангского поселкового Совета депутатов трудящихся Тюменской области
Развод
13.05.1980
Актовая запись о разводе №11 от 13.05.1980 составлена отделом ЗАГС Тугулымского районного совета народных депутатов Свердловской области
Бракосочетание
10.01.1981
Актовая запись о заключении брака №3 от 10.01.1981 составлена отделом ЗАГС Тугулымского районного совета народных депутатов Свердловской области
Развод
18.01.2010
Актовая запись о разводе №2 от 18.01.2010 составлена отделом ЗАГС Тугулымского района Свердловской области
Смерть
08.07.2013
Актовая запись о смерти № 180 от 14.06.2013, выдана отделом ЗАГС Тугулымского района Свердловской области