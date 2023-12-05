Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Башмолкин Борис
Башмолкин Борис
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1941
Дата смерти
1991
Пол
Мужской
Отец
Башмолкин Пётр Владимирович
1916 г.р.
Мать
Башмолкина (Колоградская) Валентина Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ПВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Башмолкин Пётр Владимирович
Мать:
Башмолкина Валентина Николаевна
Смерть
1991
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия