Башмолкин Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башмолкин Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Башмолкин Пётр Владимирович

Мать: Башмолкина Валентина Николаевна

Смерть
1991
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