Малюков Игорь Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малюков Игорь Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1965

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

1987 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1965

Отец: Малюков Виктор Иванович

Мать: Малюкова (Деркунова) Татьяна Ефимовна

Рождение ребёнка
14.11.1987

Сын: Малюков Антон Игоревич

Мать ребёнка: Малюкова (Брыжах) Светлана Алексеевна

Рождение ребёнка
22.01.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малюкова (Брыжах) Светлана Алексеевна

Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область

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