Малюков Игорь Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1965
Рождение ребёнка
14.11.1987
Мать ребёнка: Малюкова (Брыжах) Светлана Алексеевна
Рождение ребёнка
22.01.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малюкова (Брыжах) Светлана Алексеевна
Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область