Артамонова (Новосёлова) Татьяна Александровна
женский, родилась 06.02.1977
ОтецНовосёлов Александр АнатольевичНеизвестно г.р.
МатьНовосёлова Наталья АлександровнаНеизвестно г.р.
Дети
Артамонов Богдан ДмитриевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1977
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артамонов Богдан Дмитриевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности