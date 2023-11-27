Маркаров Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркаров Алексей

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Место рождения

Баку

Дата рождения

25.03.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1987

Отец: Маркаров Валерий

Мать: Маркарова Елена

Баку
Бракосочетание
23.08.2008

Жена: Маркарова Елена

Калуга (Бабынинский ЗАГС)
Рождение ребёнка
22.11.2011

Дочь: Маргарита

Мать ребёнка: Маркарова Елена

г.Калуга
Рождение ребёнка
20.02.2019

Сын: Маркаров Степан

Мать ребёнка: Маркарова Елена

г.Калуга
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул.Луговая д.32/2
Current address:1
Место жительства
Неизвестно
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