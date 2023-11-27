Маркаров Алексей
Место рожденияБаку
Дата рождения25.03.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1987
Отец: Маркаров Валерий
Мать: Маркарова Елена
Баку
Бракосочетание
23.08.2008
Жена: Маркарова Елена
Калуга (Бабынинский ЗАГС)
Рождение ребёнка
22.11.2011
Дочь: Маргарита
Мать ребёнка: Маркарова Елена
г.Калуга
Рождение ребёнка
20.02.2019
Сын: Маркаров Степан
Мать ребёнка: Маркарова Елена
г.Калуга
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул.Луговая д.32/2
Current address:1
Место жительства
Неизвестно