Афанасьева (Успасская) Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Успасская) Анна Владимировна

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Место рождения

Архангельск

Дата рождения

17.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1984

Отец: Успасский Владимир Анатольевич

Мать: Чумичкина Нина Николаевна

Архангельск
Рождение ребёнка
12.08.2005

Дочь: Афанасьева Юлия Павловна

Отец ребёнка: Афанасьев Павел Олегович

Ухта Республика Коми
Рождение ребёнка
14.08.2005

Дочь: Афанасьева Полина Павловна

Отец ребёнка: Афанасьев Павел Олегович

Ухта Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Павел Олегович

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