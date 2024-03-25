Афанасьева (Успасская) Анна Владимировна
Место рожденияАрхангельск
Дата рождения17.02.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1984
Архангельск
Рождение ребёнка
12.08.2005
Дочь: Афанасьева Юлия Павловна
Отец ребёнка: Афанасьев Павел Олегович
Ухта Республика Коми
Рождение ребёнка
14.08.2005
Дочь: Афанасьева Полина Павловна
Отец ребёнка: Афанасьев Павел Олегович
Ухта Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно