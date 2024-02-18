Савчук Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савчук Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савчук Анна Владимировна

Мать ребёнка: Савчук Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савчук Надежда

Рождение ребёнка
18.12.1983

Дочь: Савчук Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Дударева Людмила Ивановна

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