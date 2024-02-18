Савчук Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савчук Анна Владимировна
Мать ребёнка: Савчук Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савчук Надежда
Рождение ребёнка
18.12.1983
Дочь: Савчук Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Дударева Людмила Ивановна