Дмитрий Алексеев 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Дмитрий Алексеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1830, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Алексей Семёнов1808 г.р.
Мать
Евдокия Васильева1807 г.р.
Супруги
Анисья Спиридонова1832 г.р.
Дети
Афимья Дмитриева1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Алексей Семёнов

Мать: Евдокия Васильева

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Спиридонова

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

52

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Афимья Дмитриева

Мать ребёнка: Анисья Спиридонова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

41

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.