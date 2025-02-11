Дмитрий Алексеев
мужской, родился 1830, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецАлексей Семёнов1808 г.р.
МатьЕвдокия Васильева1807 г.р.
Супруги
Анисья Спиридонова1832 г.р.
Дети
Афимья Дмитриева1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Алексей Семёнов
Мать: Евдокия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Спиридонова
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Афимья Дмитриева
Мать ребёнка: Анисья Спиридонова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно