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Синёв Сергей Александрович

Место рождения

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

01.04.1974

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1974

Отец: Синёв Александр Пантелеймонович

Мать: Синёва Мария Васильевна

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
11.08.1999

Сын: Синёв Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Синёва Надежда

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Около 2000

Сын: Синёв Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Синёва Надежда

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.11.2008

Дочь: Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Синёва Надежда

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синёва Надежда

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