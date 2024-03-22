Синёв Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения01.04.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1974
Рождение ребёнка
11.08.1999
Сын: Синёв Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Синёва Надежда
Рождение ребёнка
Около 2000
Мать ребёнка: Синёва Надежда
Рождение ребёнка
22.11.2008
Дочь: Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Синёва Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синёва Надежда