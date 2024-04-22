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Михаил Николаев (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

22.02.1866 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Николай Исаев (Ич)

Мать: Анна Иванова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
29.01.1865 ст.

Дочь: Мария Михайлова (Вна)

Мать ребёнка: Ксения Николаева (Вна)

Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-G3?i=226&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Николаева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
22.02.1866 ст.
Причина смерти: горячка
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