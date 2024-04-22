Михаил Николаев (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти22.02.1866 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Николай Исаев (Ич)
Мать: Анна Иванова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
29.01.1865 ст.
Дочь: Мария Михайлова (Вна)
Мать ребёнка: Ксения Николаева (Вна)
по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-G3?i=226&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Николаева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.02.1866 ст.
Причина смерти: горячка