Козлова Варвара Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Варвара Егоровна

Место рождения

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1781

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Егор

Мать: не указана

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Козлов Никифор Фокич

Отец ребёнка: Козлов Фока Тихонович

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Козлова Анастасия Фокична

Отец ребёнка: Козлов Фока Тихонович

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Козлова Лукерья Фокична

Отец ребёнка: Козлов Фока Тихонович

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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