Козлова Варвара Егоровна
Место рождения
Дата рождения1781
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Егор
Рождение ребёнка
1810
Сын: Козлов Никифор Фокич
Отец ребёнка: Козлов Фока Тихонович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Козлова Анастасия Фокична
Отец ребёнка: Козлов Фока Тихонович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Козлова Лукерья Фокична
Отец ребёнка: Козлов Фока Тихонович
Работа или профессия
Неизвестно