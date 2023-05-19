Муравский Георгий Дорофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравский Георгий Дорофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муравская Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муравская Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравская Валентина Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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