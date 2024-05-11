Ojala Ent. Latva-Nyrhilä Mikko Kaaponpoika 25.09.1771 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ojala Ent. Latva-Nyrhilä Mikko Kaaponpoika

Место рождения

Lapua

Дата рождения

25.09.1771

Дата смерти

04.02.1828

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1774 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Lapua
Бракосочетание
06.10.1793

Жена: Ojala Maria Erkintytär

Lapua
Рождение ребёнка
29.09.1794

Дочь: Korkiamäki (Ojala) Liisa Mikontytär

Мать ребёнка: Ojala Maria Erkintytär

Lapua
Смерть
04.02.1828
Lapua

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