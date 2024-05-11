Ojala Ent. Latva-Nyrhilä Mikko Kaaponpoika
Место рожденияLapua
Дата рождения25.09.1771
Дата смерти04.02.1828
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Lapua
Бракосочетание
06.10.1793
Жена: Ojala Maria Erkintytär
Lapua
Рождение ребёнка
29.09.1794
Дочь: Korkiamäki (Ojala) Liisa Mikontytär
Мать ребёнка: Ojala Maria Erkintytär
Lapua
Смерть
04.02.1828
Lapua