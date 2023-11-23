неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Дмитриев
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Федор Дмитриев
Волков Матвей Федорович (1772 — ?) Родился в семье священника села Рунова Романов-Борисоглебского уезда Федора Дмитриевича. В 1794 году рукоположен во диакона к церкви села Спасского на Ухре Рыбинског... Показать все
Смерть
Неизвестно