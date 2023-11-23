неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдинеизвестно

неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Дмитриев

Рождение ребёнка
1772

Сын: Волков Матвей Федоров

Отец ребёнка: Федор Дмитриев

Волков Матвей Федорович (1772 — ?) Родился в семье священника села Рунова Романов-Борисоглебского уезда Федора Дмитриевича. В 1794 году рукоположен во диакона к церкви села Спасского на Ухре Рыбинског... Показать все
Смерть
Неизвестно

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