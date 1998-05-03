Калюжная (Комар) Виктория
Место рождения
Дата рождения27.08.1963
Дата смерти03.05.1998
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1963
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
20.09.1994
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.06.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.05.1998
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Похороны
Неизвестно