Калюжная (Комар) Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калюжная (Комар) Виктория

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Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

27.08.1963

Дата смерти

03.05.1998

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1963

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
20.09.1994

Муж: скрыто настройками приватности

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
25.06.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.05.1998
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Похороны
Неизвестно

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