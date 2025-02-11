Скворцов Никанор Ефимов
мужской, родился 1810, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецСкворцов ЕфимДо 1781 г.р.
Супруги
Скворцова Александра Петрова1812 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Скворцов Ефим
Мать: не указана
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно