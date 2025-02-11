Скворцов Никанор Ефимов 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Скворцов Никанор Ефимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1810, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Скворцов ЕфимДо 1781 г.р.
Супруги
Скворцова Александра Петрова1812 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Скворцов Ефим

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скворцова Александра Петрова

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

3 Семья

Смерть
Неизвестно

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