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Корочкина Фекла Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1844

Дата смерти

18.11.1866 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1866 ст.

Муж: Корочкин Борис Яковлев

Поручители со стороны жениха: Федор Яковлев, Егор Евдокимов, Василий Тимофеев
Смерть
18.11.1866 ст.
Илларионовка, Матвеевская волость, Мензелинский уезд
В родах

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