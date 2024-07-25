Корочкина Фекла Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1844
Дата смерти18.11.1866 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1866 ст.
Поручители со стороны жениха: Федор Яковлев, Егор Евдокимов, Василий Тимофеев
Смерть
18.11.1866 ст.
Илларионовка, Матвеевская волость, Мензелинский уезд
В родах