Прокопьева Лена Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1959
Дата смерти30.12.2009
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1959
Рождение ребёнка
30.04.1984
Сын: Прокопьев Алексей Евгеньевич
Отец ребёнка: Прокопьев Евгений Леонидович
Рождение ребёнка
20.05.1987
Сын: Прокопьев Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Прокопьев Евгений Леонидович
Рождение ребёнка
31.12.1988
Сын: Прокопьев Игорь Евгеньевич
Отец ребёнка: Прокопьев Евгений Леонидович
Смерть
30.12.2009