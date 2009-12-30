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Прокопьева Лена Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1959

Дата смерти

30.12.2009

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1959

Отец: Константинов Анатолий Константинович

Мать: Константинова Елизавета

Рождение ребёнка
30.04.1984

Сын: Прокопьев Алексей Евгеньевич

Отец ребёнка: Прокопьев Евгений Леонидович

Рождение ребёнка
20.05.1987

Сын: Прокопьев Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Прокопьев Евгений Леонидович

Рождение ребёнка
31.12.1988

Сын: Прокопьев Игорь Евгеньевич

Отец ребёнка: Прокопьев Евгений Леонидович

Смерть
30.12.2009

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