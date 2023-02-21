Татьяна Федосеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1877
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Дорохин (dorohin) Василий Александров
Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Рождение ребёнка
1897
Сын: Дорохин (dorohin) Василий Васильевич
Отец ребёнка: Дорохин (dorohin) Василий Александров
Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорохин (dorohin) Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Дорохин (dorohin) Василий Александров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорохин (dorohin) Петр Васильевич
Отец ребёнка: Дорохин (dorohin) Василий Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно