Татьяна Федосеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Федосеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1877

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Дорохин (dorohin) Василий Александров

Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Рождение ребёнка
1897

Сын: Дорохин (dorohin) Василий Васильевич

Отец ребёнка: Дорохин (dorohin) Василий Александров

Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорохин (dorohin) Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Дорохин (dorohin) Василий Александров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорохин (dorohin) Петр Васильевич

Отец ребёнка: Дорохин (dorohin) Василий Александров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорохин (dorohin) Василий Александров

Смерть
Неизвестно
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