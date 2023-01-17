Шабайкин Архип Ефимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шабайкин Ефим
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабайкин Михаил Архипович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Архиповна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно