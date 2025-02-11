Шабайкин Архип Ефимович
мужской, родился Неизвестно, Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецШабайкин ЕфимНеизвестно г.р.
Дети
Шабайкин Михаил АрхиповичНеизвестно г.р.
Шабайкин Федор АрхиповичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шабайкин Ефим
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабайкин Михаил Архипович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шабайкина) Евдокия Архиповна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно