Шабайкин Архип Ефимович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Шабайкин Архип Ефимович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Шабайкин ЕфимНеизвестно г.р.
Дети
Шабайкин Михаил АрхиповичНеизвестно г.р.
Шабайкин Федор АрхиповичНеизвестно г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шабайкин Ефим

Мать: ?

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабайкин Михаил Архипович

Мать ребёнка: ?

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабайкин Федор Архипович

Мать ребёнка: ?

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шабайкина) Евдокия Архиповна

Мать ребёнка: ?

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.