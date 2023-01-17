Шабайкин Архип Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабайкин Архип Ефимович

Шабайкин Архип Ефимович

avatar

Место рождения

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шабайкин Ефим

Мать: ?

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабайкин Михаил Архипович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабайкин Федор Архипович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Архиповна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close