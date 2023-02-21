Локерева (Булатникова) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Локерева (Булатникова) Лидия Николаевна

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Место рождения

Ташкент УзССР

Дата рождения

22.09.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1947

Отец: Булатников Николай Васильевич

Мать: Булатникова Клавдия Ивановна

Ташкент УзССР
Бракосочетание
1964

Муж: Локерев Владимир Георгиевич

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
23.02.1966

Сын: Локерев Георгий Владимирович

Отец ребёнка: Локерев Владимир Георгиевич

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
22.10.1967

Сын: Локерев Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Локерев Владимир Георгиевич

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
26.09.1971

Дочь: Баранова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Локерев Владимир Георгиевич

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
07.11.1987

Дочь: Воржева Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Локерев Владимир Георгиевич

Ташкент УзССР
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