Локерева (Булатникова) Лидия Николаевна
Место рожденияТашкент УзССР
Дата рождения22.09.1947
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1947
Ташкент УзССР
Бракосочетание
1964
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
23.02.1966
Сын: Локерев Георгий Владимирович
Отец ребёнка: Локерев Владимир Георгиевич
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
22.10.1967
Сын: Локерев Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Локерев Владимир Георгиевич
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
26.09.1971
Дочь: Баранова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Локерев Владимир Георгиевич
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
07.11.1987
Дочь: Воржева Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Локерев Владимир Георгиевич
Ташкент УзССР