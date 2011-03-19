Комолов Алексей Валентинович
Место рождения
Дата рождения09.07.1974
Дата смерти19.03.2011
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1974
Отец: Акопянц Валентин Андроникович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.02.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Комолова Ирина
Рождение ребёнка
08.02.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Комолова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комолова Ирина
Смерть
19.03.2011
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно