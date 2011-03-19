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Комолов Алексей Валентинович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.07.1974

Дата смерти

19.03.2011

Пол

Мужской

Отец

1944 г.р.

Мать

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Жена

1979 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1974

Отец: Акопянц Валентин Андроникович

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.02.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комолова Ирина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.02.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комолова Ирина

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комолова Ирина

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.03.2011
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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