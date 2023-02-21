Лукошкина Матрона Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1889
Дочь: Умнова Клавдия Поликарповна
Отец ребёнка: Лукошкин Поликарп Терентьевич
Восприемники (крёстные): казённый крестьянин Афанасий Терентьевич Лукошкин солдатка Степанида Фёдоровна Лукошкина
Смерть
Неизвестно