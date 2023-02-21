Лукошкина Матрона Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукошкина Матрона Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1889

Дочь: Умнова Клавдия Поликарповна

Отец ребёнка: Лукошкин Поликарп Терентьевич

Восприемники (крёстные): казённый крестьянин Афанасий Терентьевич Лукошкин солдатка Степанида Фёдоровна Лукошкина
Смерть
Неизвестно
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