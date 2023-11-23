Покровский Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покровский Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Покровский Сергей

Мать: Покровская (Зайцева) Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Покровский Евгений Борисович

Мать ребёнка: Покровская Зоя Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покровская Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
?.09.1961

Дочь: (Покровский) Марина Борисовна

Мать ребёнка: Покровская Зоя Ивановна

Смерть
Неизвестно

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