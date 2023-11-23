Покровский Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Покровский Евгений Борисович
Мать ребёнка: Покровская Зоя Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Покровская Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
?.09.1961
Дочь: (Покровский) Марина Борисовна
Мать ребёнка: Покровская Зоя Ивановна
Смерть
Неизвестно