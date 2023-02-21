Костюченкова-Чернухина Матрена Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Лука
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Костюченкова-Чернухина Анна Егоровна
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Костюченков-Чернухин Михаил Егорович
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Костюченкова-Чернухина Мария Егоровна
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Костюченков-Чернухин Петр Егорович
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Костюченков-Чернухин Гавриил Егорович
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Костюченков-Чернухин Василий Егорович
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Егор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно