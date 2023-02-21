Костюченкова-Чернухина Матрена Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостюченкова-Чернухина Матрена Лукинична

Костюченкова-Чернухина Матрена Лукинична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Лука

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Костюченкова-Чернухина Анна Егоровна

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Егор Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Костюченков-Чернухин Михаил Егорович

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Егор Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Костюченкова-Чернухина Мария Егоровна

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Егор Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Костюченков-Чернухин Петр Егорович

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Егор Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Костюченков-Чернухин Гавриил Егорович

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Егор Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Костюченков-Чернухин Василий Егорович

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Егор Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюченков-Чернухин Егор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close