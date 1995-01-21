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Мухамадуллин Раздоль Тимерханович

Место рождения

Новый Актанышбаш, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.10.1939

Дата смерти

21.01.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1939

Отец: Мухамадуллин Тимерхан Мухамадуллинович

Мать: Габдельахатова Марьям Габдельахатовна

Новый Актанышбаш, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Между 1959 и 1960
В период знакомства с будущей женой работал на предприятии Камлессплав поселка Симониха города Сарапула. Камлессплав - ( узкоколейная ж/д с пос. Октябрьский до берега, мед. пункт, магазин, конный двор... Показать все
Смерть
21.01.1995
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

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