Ильчегул
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1830
Брачный обряд проводится в несколько этапов. Сватовство, договор о расходах и калыме, никах (чтение молитвы, подобно венчанию у христиан) и сама свадьба. Калым за невесту в зависимости от договореннос... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно