Ильчегул — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильчегул

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1830

Жена: Хуснигулсалтана Абдулнасырова

Брачный обряд проводится в несколько этапов. Сватовство, договор о расходах и калыме, никах (чтение молитвы, подобно венчанию у христиан) и сама свадьба. Калым за невесту в зависимости от договореннос... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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