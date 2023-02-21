Журавлев Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.2011
Сын: Журавлев Илья Александрович
Мать ребёнка: Журавлева Надежда Валерьевна
Рождение ребёнка
03.08.2011
Дочь: Журавлева Алиса Александровна
Мать ребёнка: Журавлева Надежда Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно