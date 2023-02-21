Журавлев Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.2011

Сын: Журавлев Илья Александрович

Мать ребёнка: Журавлева Надежда Валерьевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.08.2011

Дочь: Журавлева Алиса Александровна

Мать ребёнка: Журавлева Надежда Валерьевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Надежда Валерьевна

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