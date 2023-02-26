Рыбаков Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыбаков Григорий

Рыбаков Григорий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Рыбаков Викентий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Рыбаков Александр

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1904

Сын: Рыбаков Василий

Мать ребёнка: ?

Могилевская губ.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close