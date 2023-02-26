Рыбаков Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1883
Сын: Рыбаков Викентий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1892
Сын: Рыбаков Александр
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1904
Сын: Рыбаков Василий
Мать ребёнка: ?
Могилевская губ.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно