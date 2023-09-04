Корженевский Клим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корженевский Клим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корженевский Антон Климентьевич

Мать ребёнка: Корженевская Катерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корженевский Григорий Климентьевич

Мать ребёнка: Корженевская Катерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корженевский Михаил Климентьевич

Мать ребёнка: Корженевская Катерина

Работа или профессия
Неизвестно
садовник у князя Любомирского в г.Ровно
Смерть
Неизвестно
Ровно, Рівненська область

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