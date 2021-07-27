Кириллова Галина Фераппонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1964
Дата смерти27.07.2021
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1964
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьминых Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кроткова Марина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кроткова Надежда
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кротков Руслан
Отец ребёнка: не указан
Смерть
27.07.2021