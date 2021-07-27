Кириллова Галина Фераппонтовна 08.07.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кириллова Галина Фераппонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1964

Дата смерти

27.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1964

Отец: Кириллов Ферапонт Владимирович

Мать: Кириллова (Моисеева) Пелагея Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьминых Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кроткова Марина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кроткова Надежда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кротков Руслан

Отец ребёнка: не указан

Смерть
27.07.2021

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