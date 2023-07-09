Яровая (Чегодаева) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯровая (Чегодаева) Мария Андреевна

Яровая (Чегодаева) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1939

Отец: Чегодаев Андрей

Мать: Чегодаева Ирина

Рождение ребёнка
15.04.1961

Дочь: Царенко Светлана Андреевна

Отец ребёнка: Яровой Андрей Иванович

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Рождение ребёнка
10.04.1963

Сын: Яровой Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Яровой Андрей Иванович

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Рождение ребёнка
30.10.1968

Сын: Яровой Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Яровой Андрей Иванович

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close