Яровая (Чегодаева) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1939
Отец: Чегодаев Андрей
Мать: Чегодаева Ирина
Рождение ребёнка
15.04.1961
Дочь: Царенко Светлана Андреевна
Отец ребёнка: Яровой Андрей Иванович
Рождение ребёнка
10.04.1963
Сын: Яровой Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Яровой Андрей Иванович
Рождение ребёнка
30.10.1968
Отец ребёнка: Яровой Андрей Иванович