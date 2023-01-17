Матрена Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Никитич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Никитич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Василий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Никитич
Смерть
Неизвестно