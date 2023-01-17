Матрена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Григорьевна

Матрена Григорьевна

avatar

Место рождения

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Никитич

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Никитич

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Василий Никитич

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Никитич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close