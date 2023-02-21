Юманов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юманов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Лискова Екатерина

Мать ребёнка: не указана

Старые Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Юманов Пётр

Мать ребёнка: не указана

Средние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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