Дембовский Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дембовский Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дембовская Александра Александровна
Мать ребёнка: Дембовская Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дембовская Анна Александровна
Мать ребёнка: Дембовская Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дембовская Ольга