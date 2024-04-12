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Золото Николай Косьмин

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

04.05.1869

Дата смерти

17.02.1871

Пол

Мужской

Отец

Около 1834 г.р.

Мать

Около 1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1869

Отец: Золото Косьма Георгиевич

Мать: Матрона Васильевна

Николаевская церковь,м/к-1869г.лист-179,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-180.
Крещение
12.05.1869
Николаевская церковь,м/к-1869г.лист-179,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-180. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Федор Симеонович Ангелис и Мария Федоровна Ангелис.
Смерть
17.02.1871
Причина смерти: Болезнь- корь | Николаевская церковь,м/к-1871г.лист-254,зап.-5,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-255.
Похороны
19.02.1871
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