Золото Николай Косьмин
Место рождения
Дата рождения04.05.1869
Дата смерти17.02.1871
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.05.1869
Отец: Золото Косьма Георгиевич
Мать: Матрона Васильевна
Николаевская церковь,м/к-1869г.лист-179,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-180.
Крещение
12.05.1869
Николаевская церковь,м/к-1869г.лист-179,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-180. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Федор Симеонович Ангелис и Мария Федоровна Ангелис.
Смерть
17.02.1871
Причина смерти: Болезнь- корь | Николаевская церковь,м/к-1871г.лист-254,зап.-5,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-255.
Похороны
19.02.1871