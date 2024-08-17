Захаров Владимир Леонидович
Место рожденияРостов
Дата рождения21.06.1930
Дата смерти17.12.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1930
В последующих документах дата рождения 20.06.1930
Бракосочетание
До 1953
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.12.1984
Новосиньково, Дмитровский, Московская область