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Захаров Владимир Леонидович

Место рождения

Ростов

Дата рождения

21.06.1930

Дата смерти

17.12.1984

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
21.06.1930

Отец: Захаров Леонид Сергеевич

Мать: Захарова (Якимова) Анна Александровна

В последующих документах дата рождения 20.06.1930
Бракосочетание
До 1953

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.12.1984
Новосиньково, Дмитровский, Московская область

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