Казаченко Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаченко Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Магусев Николай Николаевич

Мать: Магусева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаченко Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Казаченко Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаченко Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Казаченко Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казаченко Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Казаченко Анатолий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаченко Анатолий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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