Казаченко Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Магусев Николай Николаевич
Мать: Магусева Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаченко Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Казаченко Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаченко Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Казаченко Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казаченко Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Казаченко Анатолий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно