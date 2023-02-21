(Левит) Лили — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Левит) Лили

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левит Георгий

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Амбарцумов Павел Макарович

Тбилиси
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амбарцумов Александр

Отец ребёнка: Амбарцумов Павел Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амбарцумов Павел Макарович

Смерть
Неизвестно
Тбилиси
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Тбилиси
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