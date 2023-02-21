(Левит) Лили
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Левит Георгий
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Амбарцумов Павел Макарович
Тбилиси
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амбарцумов Александр
Отец ребёнка: Амбарцумов Павел Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Тбилиси
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Тбилиси