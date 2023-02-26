Марфа Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Прокофий Петров
Отец ребёнка: Петр Прохоров
Рождение ребёнка
1805
Сын: Григорий Петров
Отец ребёнка: Петр Прохоров
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Петр Прохоров
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Петр Прохоров
Рождение ребёнка
1814
Сын: Егор Петров
Отец ребёнка: Петр Прохоров
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Александра Петрова
Отец ребёнка: Петр Прохоров
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Петр Прохоров
Смерть
Неизвестно