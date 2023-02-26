Марфа Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Прокофий Петров

Отец ребёнка: Петр Прохоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Григорий Петров

Отец ребёнка: Петр Прохоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Петр Прохоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Прохоров Федор Петров

Отец ребёнка: Петр Прохоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Егор Петров

Отец ребёнка: Петр Прохоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Александра Петрова

Отец ребёнка: Петр Прохоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Прохоров Андрей Петров

Отец ребёнка: Петр Прохоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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