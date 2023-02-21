Чирков Николай Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1943
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Чирков Моисей Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1922
Дочь: Данилов Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Чиркова Клавдия Анисимовна
Воегурт, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лекомцева Мария Николаевна
Мать ребёнка: Чиркова Клавдия Анисимовна
Смерть
1943