Чирков Николай Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧирков Николай Моисеевич

Чирков Николай Моисеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Чирков Моисей Данилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1922

Дочь: Данилов Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Чиркова Клавдия Анисимовна

Воегурт, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лекомцева Мария Николаевна

Мать ребёнка: Чиркова Клавдия Анисимовна

Смерть
1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close