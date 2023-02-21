Развожаева Настасья Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Циновников Василий Семенович
Отец ребёнка: Циновников Семен Владимирович
Рождение ребёнка
28.09.1897
Дочь: Вискова Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Циновников Семен Владимирович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Циновников Владимир Семенович
Отец ребёнка: Циновников Семен Владимирович
Пичер, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1920