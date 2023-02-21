Развожаева Настасья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРазвожаева Настасья Герасимовна

Развожаева Настасья Герасимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Циновников Василий Семенович

Отец ребёнка: Циновников Семен Владимирович

Рождение ребёнка
28.09.1897

Дочь: Вискова Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Циновников Семен Владимирович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Циновников Владимир Семенович

Отец ребёнка: Циновников Семен Владимирович

Пичер, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1920
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close