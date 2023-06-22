Акилина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Егор Никифорович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Никифорова Мария Егоровна

Отец ребёнка: Никифоров Егор Никифорович

Рождение ребёнка
14.10.1902

Сын: Никифоров Иоанн Егорович

Отец ребёнка: Никифоров Егор Никифорович

Смерть
Неизвестно

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