Акилина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Никифорова Мария Егоровна
Отец ребёнка: Никифоров Егор Никифорович
Рождение ребёнка
14.10.1902
Отец ребёнка: Никифоров Егор Никифорович
Смерть
Неизвестно