Темнов Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темнов Сергей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.2020

Отец: Темнов Петр Сергеевич

Мать: Темнова Анна Сергеевна

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