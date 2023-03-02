(Селезнев) Дарья Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Старчеусова (Селезнев Селезнева) Екатерина Гавриловна
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Петрович
Рождение ребёнка
28.02.1880
Дочь: Рябчукова (Селезнев Селезнева) Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Петрович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Трофимова (Селезнев Селезнева) Наталья Гавриловна
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Петрович
Рождение ребёнка
02.11.1885
Дочь: Коржова (Селезнев Селезнева) Матрона Гавриловна
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Петрович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Петрович