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(Селезнев) Дарья Никифоровна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Гавриил Петрович

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Старчеусова (Селезнев Селезнева) Екатерина Гавриловна

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Петрович

Рождение ребёнка
28.02.1880

Дочь: Рябчукова (Селезнев Селезнева) Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Петрович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Трофимова (Селезнев Селезнева) Наталья Гавриловна

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Петрович

Рождение ребёнка
02.11.1885

Дочь: Коржова (Селезнев Селезнева) Матрона Гавриловна

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Петрович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Селезнев Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Петрович

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