(Кучерова) Вера Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кучерова) Вера Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Кучеров Ефим Иванович

Мать: Кучерова Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Неизвестно Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Любовь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Надежда

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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