(Кучерова) Вера Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Кучеров Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Неизвестно Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Любовь
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Надежда
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно