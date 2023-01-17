Краснухина София Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Краснухина Ксения Самойловна
Отец ребёнка: Краснухин Самуил Ильич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Краснухин Федор Самойлович
Отец ребёнка: Краснухин Самуил Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно